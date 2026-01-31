Ultimissime Juve LIVE | la conferenza di Spalletti Accordo totale con Holm

Spalletti si presenta in conferenza stampa, parlando dei prossimi obiettivi della Juventus e delle novità in arrivo. Intanto, la società ha ufficializzato l’accordo con Holm, che si unisce alla squadra. I tifosi aspettano con ansia i prossimi passi e le mosse del club.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 31 gennaio 2026. Holm alla Juventus, lo svedese arriva indipendentemente da Joao Mario? I bianconeri hanno l'accordo con il giocatore. Ore 14.10 – Holm alla Juventus, lo svedese arriva indipendentemente da Joao Mario? I bianconeri hanno l'accordo con il giocatore Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: «Sono ossessionato, ma stanco no.

