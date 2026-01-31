Il calciomercato estivo è entrato nel vivo. Le trattative si susseguono a ritmo serrato, con club e giocatori che cercano di chiudere gli accordi prima della chiusura della finestra di mercato. Oggi sono emerse nuove news, alcune conferme e altre sorprese, mentre si avvicina la fine del periodo più caldo dell’anno per il mercato dei trasferimenti.

Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Cissé Milan, ormai ci siamo per il colpo per il futuro: battuta la concorrenza del PSV! La mossa dei rossoneri Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami San Siro, svolta nuovo stadio: lavori a fine maggio. Disagi per i tornelli e piano parcheggi Lazio Genoa nel deserto: Olimpico vuoto e protesta contro Lotito. I tifosi prendono posizione! Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100' regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

