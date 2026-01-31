UcrainaWitkoff | Russia lavora per pace

La Russia sta lavorando per trovare una via d'uscita dal conflitto in Ucraina. Secondo Witkoff, gli incontri tra le parti sono stati produttivi e orientati a facilitare una risoluzione pacifica. Gli Stati Uniti stanno cercando di mediare e favorire un accordo che possa mettere fine alle tensioni, ma ancora non ci sono certezze sui tempi e sui risultati. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

18.35 "Incontri produttivi e costruttivi nell'ambito dello sforzo di mediazione degli Stati Uniti per promuovere una risoluzione pacifica del conflitto ucraino". Così l'inviato Steve Witkoff al termine degli incontri con l'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev a Miami. Per la delegazione americana erano presenti anche il segretario al Tesoro, Scott Bessent, Jared Kushner e il consigliere senior della Casa Bianca Josh Gruenbaum. "Incoraggiati da questo incontro, poiché la Russia sta lavorando per garantire la pace", dice Witkoff.

