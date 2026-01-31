Ucraina Witkoff | siamo incoraggiati con Dmitriev incontro costruttivo
Questa mattina a Miami, l’inviato speciale russo Kirill Dmitriev ha incontrato i rappresentanti degli Stati Uniti in un clima di dialogo. Dmitriev ha detto di sentirsi incoraggiato dai colloqui, che sono stati descritti come produttivi e costruttivi. L’obiettivo è trovare una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina, sotto lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti.
Roma, 31 gen. (askanews) – Oggi a Miami, “nell’ambito dello sforzo di mediazione degli Stati Uniti per promuovere una risoluzione pacifica del conflitto ucraino”, l’inviato speciale russo Kirill Dmitriev “ha tenuto” con la delegazione Usa “incontri produttivi e costruttivi”. Lo ha scritto poco fa su X Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente e per le missioni di pace. “Siamo incoraggiati da questo incontro, poiché la Russia sta lavorando per garantire la pace in Ucraina e siamo grati per la leadership fondamentale del presidente Usa Donald Trump nel perseguire una pace duratura”, ha aggiunto Witkoff.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Ucraina Witkoff
Ucraina, Cremlino: “Incontro Putin-Witkoff costruttivo”. Oggi il trilaterale ad Abu Dhabi – La diretta
Oggi ad Abu Dhabi si svolge un incontro trilaterale, mentre a Mosca si sono svolti colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner.
Incontro tra Putin, Witkoff e Kushner a Mosca, sul tavolo il piano di pace per l'Ucraina, consigliere russo Dmitriev: "Giorno importante"
Ultime notizie su Ucraina Witkoff
Ucraina, Witkoff vede Dmitriev: La Russia lavora per la pace. Ora Zelensky vuole incontrare PutinL'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff ha definito costruttivi i colloqui a Miami con il rappresentante speciale del Cremlino Kirill Dmitriev. Incontri produttivi e costruttivi nell'amb ... msn.com
Ucraina, Witkoff: siamo incoraggiati, con Dmitriev incontro costruttivoRoma, 31 gen. (askanews) – Oggi a Miami, nell’ambito dello sforzo di mediazione degli ... msn.com
DAVOS, SVIZZERA (22 GENNAIO 2026) – Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti, ha rivelato che ci sono stati "molti progressi" nei negoziati di pace sull'Ucraina, aggiungendo che le discussioni si sono concentrate su una sola questione cruciale. In un - facebook.com facebook
Oggi colloqui Trump-Zelensky a Davos su Ucraina, al Cremlino incontro Witkoff-Kushner-Putin, sul tavolo anche “ricostruzione” Gaza x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.