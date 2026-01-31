Ucraina Witkoff | siamo incoraggiati con Dmitriev incontro costruttivo

Questa mattina a Miami, l’inviato speciale russo Kirill Dmitriev ha incontrato i rappresentanti degli Stati Uniti in un clima di dialogo. Dmitriev ha detto di sentirsi incoraggiato dai colloqui, che sono stati descritti come produttivi e costruttivi. L’obiettivo è trovare una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina, sotto lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.