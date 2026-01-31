Ucraina Witkoff | siamo incoraggiati con Dmitriev incontro costruttivo

Questa mattina a Miami, l’inviato speciale russo Kirill Dmitriev ha incontrato i rappresentanti degli Stati Uniti in un clima di dialogo. Dmitriev ha detto di sentirsi incoraggiato dai colloqui, che sono stati descritti come produttivi e costruttivi. L’obiettivo è trovare una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina, sotto lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti.

Roma, 31 gen. (askanews) – Oggi a Miami, "nell'ambito dello sforzo di mediazione degli Stati Uniti per promuovere una risoluzione pacifica del conflitto ucraino", l'inviato speciale russo Kirill Dmitriev "ha tenuto" con la delegazione Usa "incontri produttivi e costruttivi". Lo ha scritto poco fa su X Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente e per le missioni di pace. "Siamo incoraggiati da questo incontro, poiché la Russia sta lavorando per garantire la pace in Ucraina e siamo grati per la leadership fondamentale del presidente Usa Donald Trump nel perseguire una pace duratura", ha aggiunto Witkoff.

