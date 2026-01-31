Il presidente americano ha chiesto una tregua di una settimana a Mosca, che ha risposto di sì. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha annunciato che i raid su Kiev si fermano fino a domenica. Mosca ha deciso di sospendere le operazioni militari, almeno per il momento, in risposta all’appello di Washington. La pausa potrebbe però durare poco, a seconda di come evolveranno le cose nei prossimi giorni.

“Un appello del presidente Trump per una settimana”. Così, Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha confermato: Mosca accoglie la richiesta americana di sospendere i bombardamenti su Kiev. Precisa tuttavia che lo stop varrà “fino al primo febbraio” e riguarderà solo Kiev, non il resto del Paese. L’obiettivo, a suo dire, è sostenere Washington “mentre si creano le condizioni favorevoli per i negoziati”. Il gelo come arma contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, gli ultimi attacchi alla capitale risalgono alla notte tra il 23 e il 24 gennaio, prima dell’avvio dei colloqui ad Abu Dhabi. Trump ha dichiarato: “Ho chiesto personalmente al presidente Putin di non sparare su Kiev e sulle varie città per una settimana e lui ha accettato, e devo dire che è stato molto gentile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ucraina, Trump chiama la tregua, Mosca taglia: “Stop ai raid su Kiev, ma solo fino a domenica”

Approfondimenti su Ucraina Trump

La Russia ha deciso di sospendere gli attacchi sulla capitale Kiev fino a domenica.

La Russia ha chiarito che la tregua annunciata da Trump riguarda solo Kiev.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ucraina Trump

Argomenti discussi: Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Il vertice a tre sull'Ucraina, Meloni e il Nobel a Trump, l'ombra dell'AI sul lavoro; Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremo candidare Donald Trump al Nobel per la pace ha detto, tra le altre cose, la pr; Kiev: Zelensky è pronto a incontrare Putin. Cremlino: venga a Mosca - Marco Rubio: Usa ai nuovi colloqui Russia-Ucraina ma senza Witkoff-Kushner.

Ucraina, Trump: Putin ha accettato di non bombardare per una settimana. Zelensky lo ringraziaDonald Trump parla alla riunione di gabinetto alla Casa Bianca, la prima del 2026, e affronta ... msn.com

Guerra Ucraina Russia, oggi l'inviato russo Dmitriev a Miami per colloqui con Usa. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, oggi l'inviato russo Dmitriev a Miami per colloqui con Usa. LIVE ... tg24.sky.it

Ucraina. La tregua del gelo trionfalmente annunciata da Trump e già finita. Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com

Kiev senza fognature per i tubi gelati. Il governo: “Epidemie bloccate dal freddo” Tutti gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/ucraina-guerra-trump-tregua-una-settimana-per-gelo-chiesto-putin-detto- - facebook.com facebook