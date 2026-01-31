Ucraina la ‘diga’ rischia di cedere | Kiev in difficoltà l’analisi

Dopo quattro anni di guerra, la diga dell’Ucraina è in grave pericolo. Alcuni punti potrebbero cedere da un momento all’altro, mentre le forze di Kiev cercano di difendere un fronte di oltre 1100 chilometri. La situazione è critica e le offensive russe continuano a mettere sotto pressione le difese ucraine.

Iran, Trump e il giallo dell'ultimatum. Teheran: "Sì a negoziati sul nucleare" Iran, Trump e il giallo dell'ultimatum. Teheran: "Sì a negoziati sul nucleare" S&P conferma rating Italia a BBB+ e outlook migliora. Giorgetti: "Il lavoro paga" Epstein file, spunta la mail di Musk: "Quando posso venire sulla tua isola?"

