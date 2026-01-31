Ubriachi al volante ritirate tre patenti | per un automobilista scatta la denuncia penale

La polizia ha ritirato tre patenti ieri sera durante controlli nei luoghi di ritrovo dei giovani. Gli agenti hanno trovato alcuni automobilisti ubriachi al volante e sono scattate le denunce penali. I controlli sono stati intensificati per garantire maggiore sicurezza.

Tre patenti ritirate ieri sera in seguito ai controlli di polizia effettuati nei luoghi di ritrovo frequentati soprattutto dai giovani. Alle attività hanno partecipato, oltre al personale della Polizia di Stato della Questura e della Stradale di Ravenna, la Polizia Provinciale, la Polizia Locale.

