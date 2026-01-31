Maurizio Sarri si è lasciato andare a qualche parole in più sulla situazione di mercato di Romagnoli. Il tecnico ha detto che ora basta, che non ci sono più margini di trattativa e che bisogna fare i conti con la realtà. Intanto, sui social e nei dibattiti tra tifosi, si continua a discutere della differenza tra Maldini e Ratkov, in un confronto che tiene banco da giorni.

2026-01-31 00:40:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha commentato la vittoria in extremis contro il Genoa per 3-2 decisa dalle reti di Pedro, Taylor e Cataldi. Il tecnico della Lazio ha dichiarato: “ Sono state settimane difficili per molteplici motivi, sono contento che i ragazzi abbiano dato le giuste risposte. Giocare senza la maggioranza dei tifosi non è stato semplice ma come detto in precedenza, è l’ennesimo atto di amore verso la squadra. Ratkov è più presente in area, Maldini è bravo a venire a giocare con la squadra: deve migliorare a scaricare il pallone e ad attaccare l’area. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Romagnoli e il mercato? Ora basta. La differenza tra Maldini e Ratkov”

Approfondimenti su Maldini Ratkov

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, vengono trattate le principali novità su Lazio, Maldini e Ratkov.

Il mercato della Lazio si intensifica con l’ingaggio di Peter Ratkov, attaccante serbo classe 2003 del Salisburgo, che prende il posto di Castellanos, ora al West Ham.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maldini Ratkov

Argomenti discussi: Sarri, vittoria e rabbia: Romagnoli e il mercato? Ora basta. La differenza tra Maldini e Ratkov; Atalanta, il Fenerbahce tenta l'assalto a Lookman. Braccio di ferro tra Lotito e Romagnoli in casa Lazio; Serie A: Sarri 'Romagnoli? È una situazione che gestisce la società'; Calciomercato Serie A: difesa Lazio, idee Ranieri e Diogo Leite.

Sarri, vittoria e rabbia: Romagnoli e il mercato? Ora basta. La differenza tra Maldini e RatkovMaurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha commentato la vittoria in extremis contro il Genoa per 3-2 decisa dalle reti di Pedro, Taylor e Cataldi. Il tecnico della Lazio ha dichiarato: ... tuttosport.com

Atalanta, il Fenerbahce tenta l'assalto a Lookman. Braccio di ferro tra Lotito e Romagnoli in casa LazioDa Istanbul preparano una mega offerta per l'attaccante della Dea. Continua il faccia a faccia tra l'ex Milan e il patron biancoceleste, tutte le trattative di mercato ... tuttosport.com

Sarri, vittoria e rabbia: "Romagnoli e il mercato Ora basta. La differenza tra Maldini e Ratkov" - facebook.com facebook

#Atalanta, il Fenerbache tenta l'assalto a Lookman: braccio di ferro tra Lotito e Romagnoli in casa Lazio x.com