Tutti vogliono le lip combo scelte da Millie Bobby Brown E noi le abbiamo trovate in versione low cost

Tutti vogliono riprovare le lip combo di Millie Bobby Brown, ma poche riescono a farle a prezzi accessibili. Abbiamo cercato e trovato alcune alternative low cost per chi desidera imitare il suo stile senza spendere una fortuna. La giovane attrice di Hawkins, ormai vera icona tra i teenager, ha trasformato il suo look in un vero e proprio trend che spopola tra i giovani.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato guardando crescere Millie Bobby Brown sotto i riflettori, è che la ragazzina con i poteri psicocinetici di Hawkins ha lasciato il posto a una vera e propria icona della Gen Z. Non è più solo la star di Stranger Things, ma un’imprenditrice beauty a tutti gli effetti con il suo brand, Florence by Mills, che ha conquistato i social grazie a un’estetica pulita, giocosa e incredibilmente glowy. Visualizza questo post su Instagram Chi la segue su Instagram o TikTok lo sa bene: i suoi video “Get Ready With Me” sono ipnotici, specialmente quando arriva il momento delle labbra. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tutti vogliono le lip combo scelte da Millie Bobby Brown. E noi le abbiamo trovate in versione low cost Approfondimenti su Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown e la sua nuova era soft-mom beauty (spoiler: c’entra un lip oil che sembra un cuscino) Stranger Things, Millie Bobby Brown smentisce le tensioni con David Harbour Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Millie Bobby Brown Argomenti discussi: Come mai i beauty brand di lusso non vogliono più essere per tutti?. Jake Connelly ha raccontato in un'intervista che Millie Bobby Brown gli è stato molto vicino sul set di Stranger Things "Millie mi ha dato un consiglio fantastico. Mi ha detto: 'Jake, se hai bisogno di qualcosa, puoi sempre venire da me. E assicurati di chieder - facebook.com facebook Accanto all’hairstyle, anche un nuovo make up contribuisce a ridisegnare l’immagine pubblica di Millie Bobby Brown #StrangerThings #MillieBobbyBrown x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.