Tutti i duetti di Sanremo 2026 | dal palco di Morgan a Francesca Fagnani

Questa sera a Sanremo torna l’attesa per i duetti e le cover. Morgan salirà sul palco, insieme a Francesca Fagnani, per uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026. Gli artisti si preparano a far ascoltare le loro voci davanti al pubblico e alla giuria, mentre l’atmosfera si scalda per una serata di musica e sorprese.

L'attesa per la serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2026 entra nel vivo. L'elenco completo delle esibizioni, in programma venerdì 27 febbraio, è stato annunciato dal direttore artistico Carlo Conti durante il Tg1 delle 13.30 di oggi, 31 gennaio. Una serata che si preannuncia ricca di omaggi, accostamenti inediti e scelte fuori dagli schemi, capace di attraversare generi, epoche e stili diversi. L'annuncio ufficiale di Carlo Conti. Nel suo intervento al Tg1, Carlo Conti ha sottolineato come questa serata sarà costruita attorno a duetti non convenzionali e collaborazioni sorprendenti.

Questa sera a Sanremo tornano Morgan e Belen, pronti a salire sul palco per la serata delle cover.

Questa mattina, durante il Tg1, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente tutte le coppie di artisti che si sfideranno a Sanremo 2026.

