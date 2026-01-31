Tutte pazze per la borsa bassotto | ironica ed elegante è lei la perfetta alleata di stile da mattina a sera

La moda si accende con la nuova tendenza delle fashion addicted: la borsa bassotto. È una borsa davvero particolare, lunga e tubolare, con manici ad arco che spesso risultano esagerati. Ironica ed elegante, questa borsa sta conquistando chi cerca un accessorio originale e di carattere, perfetto da mattina a sera. Le appassionate di stile la trovano irresistibile, e ormai è diventata un vero must-have tra le star e le influencer.

È bislunga, tubolare addirittura, decisamente insolita ed ha lunghi manici ad arco, spesso esagerati: stiamo parlando della cosiddetta borsa bassotto, al momento ambizione prima di ogni fashion addicted sul pianeta. C’è chi a questa voce pensa alla famosa quanto buffa razza canina tedesca, nota per il suo corpicino allungato, gli arti a paragone un filo troppo corti e l’andatura simpatica, e chi invece mette immediatamente a fuoco l’ It Bag regina dell’inverno 2026. Le due cose, in ogni caso, non sono poi così lontane: basti pensare che ad originare il modello è stata la leggendaria Teckel di Alaïa, lanciata dal direttore creativo del brand, Pieter Mulier, nell’estate 2023 proprio in omaggio alla passione per gli amatissimi cani di Azzedine Alaïa, founder della Maison francese. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tutte pazze per la “borsa bassotto”: ironica ed elegante, è lei la perfetta alleata di stile da mattina a sera Approfondimenti su Borsa Bassotto Perfetta da mattina a sera Se desideri rinnovare il tuo stile dalla mattina alla sera, scegliere capi classici con un tocco originale può fare la differenza. Al caldo e con stile. I leggings termici a zampa di elefante sono il capo comfy e chic da indossare da mattina a sera La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Borsa Bassotto Argomenti discussi: Tutte pazze per la borsa bassotto: ironica ed elegante, è lei la perfetta alleata di stile da mattina a sera; Tutte pazze per Gabriel! Le sarte sistemano di continuo Garko…; Shop sandali con pon pon 2018 Deals Scarpe basse 9 modelli con pon pon per l estate 2018; Nicole Kidman in vacanza in Antartide con le figlie dopo il divorzio. Tutte pazze per gli Stivali! Ecco i modelli da non lasciarsi scappare quest’Inverno…Questa è la stagione in cui sfoggiare un buon paio di stivali, accessori must ... msn.com Claudia Galanti, Federica Fontana, Justine Mattera: tutte pazze per la poledance. Guarda le fotoSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.