Tutta Sondrio corre a fianco della fiamma olimpica

Da sondriotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutta Sondrio si raduna in centro per vedere passare la fiamma olimpica. In piazza Garibaldi e lungo le vie della città, migliaia di persone si sono messe in movimento per seguire il percorso. La gente ha accolto il passaggio con entusiasmo, molti bambini in prima fila, pronti a vivere un momento storico. L’atmosfera è di festa, con la città che si prepara ad accogliere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Una grandissima festa in piazza Garibaldi e per le vie della città, che ha testimoniato la grande attesa del capoluogo e di tutta la provincia per le imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il passaggio della fiamma olimpica in città ha attirato migliaia di persone, tra cui tantissimi bambini.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Sondrio Olimpiadi

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco il percorso della fiamma olimpica a Sondrio

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha iniziato il suo percorso in Grecia, da Olimpia, e ha attraversato l’Italia, giungendo a Roma il 4 dicembre.

La fiamma olimpica arriva e Sondrio è pronta: festa in città sabato 31 gennaio

Sabato 31 gennaio, Sondrio si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Milano Cortina 2026 - Il viaggio della Fiamma Olimpica

Video Milano Cortina 2026 - Il viaggio della Fiamma Olimpica

Ultime notizie su Sondrio Olimpiadi

Argomenti discussi: Simone Bertini tedoforo, dai record sul Pizzo Scalino all’onore della Fiaccola olimpica: Corro per la mia gente.

tutta sondrio corre aSondrio, applausi e tutto esaurito per Il 10 Perfetto: la Biennale si apre con un omaggio a Nadia Com?neciLo spettacolo ha inaugurato la sezione Teatro della Biennale di Sondrio 2026 all’interno del progetto Oltre il limite: un palco sulle vette Sala gremita e lunghi applausi ieri sera, giovedì 29 genna ... intornotirano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.