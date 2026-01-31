Tutta Sondrio corre a fianco della fiamma olimpica

Tutta Sondrio si raduna in centro per vedere passare la fiamma olimpica. In piazza Garibaldi e lungo le vie della città, migliaia di persone si sono messe in movimento per seguire il percorso. La gente ha accolto il passaggio con entusiasmo, molti bambini in prima fila, pronti a vivere un momento storico. L’atmosfera è di festa, con la città che si prepara ad accogliere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Una grandissima festa in piazza Garibaldi e per le vie della città, che ha testimoniato la grande attesa del capoluogo e di tutta la provincia per le imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il passaggio della fiamma olimpica in città ha attirato migliaia di persone, tra cui tantissimi bambini.

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha iniziato il suo percorso in Grecia, da Olimpia, e ha attraversato l’Italia, giungendo a Roma il 4 dicembre.

Sabato 31 gennaio, Sondrio si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

