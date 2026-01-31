Christian Truzzu torna a parlare della legge di bilancio e conferma il ruolo centrale della sua amministrazione. Critica apertamente l’atteggiamento di un collega, Manca, senza troppi giri di parole. Truzzu insiste sul fatto che le decisioni sulla manovra finanziaria siano state prese in modo autonomo e condiviso con il governo regionale, rafforzando così la posizione della sua giunta.

Il presidente della Giunta sarda, Christian Solinas, ha ribadito in un’intervista rilasciata a un quotidiano nazionale il ruolo strategico della Regione nel processo di definizione della legge di bilancio regionale, sottolineando che le scelte politiche e le priorità finanziarie sono state definite in modo autonomo e condiviso con il governo regionale. L’annuncio arriva in un contesto di tensione interna al centrodestra sardo, dopo le dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Giuseppe Manca, che ha criticato la manovra finanziaria presentata dalla Giunta, definendola troppo orientata ai progetti infrastrutturali e troppo lontana dai bisogni delle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truzzu ribadisce il ruolo centrale nel disegno della legge di bilancio, criticando l’atteggiamento del collega Manca

Approfondimenti su Truzzu Ribadisce

La Commissione Cultura della Camera dei Deputati prosegue l'esame delle proposte di legge volte a sostenere le attività educative e ricreative non formali, come centri estivi, laboratori artistici, sport e musica.

Il Pd forlivese invita a un incontro con il senatore Daniele Manca per analizzare la legge di bilancio 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Truzzu Ribadisce

Finanziaria, Truzzu 'abbiamo dettato noi l'agenda politica, Manca irrispettosa'Abbiamo dettato noi l'agenda politica di questa Finanziaria, perché è una manovra senza visione, senza strategia. (ANSA) ... ansa.it