Trump | Iran sta parlando con noivedremo

Donald Trump ha confermato che l’Iran sta parlando con gli Stati Uniti. Durante un breve intervento, l’ex presidente ha detto che ci sono colloqui in corso e che si vedrà se si riuscirà a trovare una soluzione. Ha aggiunto che, in mancanza di progressi, si valuterà cosa accadrà in seguito. La situazione resta incerta, ma le parole di Trump fanno capire che ci sono almeno alcuni segnali di dialogo tra le due parti.

20.40 "L'Iran sta parlando con noi e vedremo se possiamo fare qualcosa, altrimenti vedremo cosa succede". E' quanto dice il Presidente Usa Donald Trump, a Fox, ribadendo che una "grande flotta" si sta dirigendo nell'area, una "più grande di quella che avevamo in Venezuela". L'Iran: ci sono "progressi" nei negoziati tra Iran e Stati Uniti.Lo dice il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Ali Larijani. "Contrariamente a propaganda di guerra creata artificialmente dai media l'attuazione di un quadro negoziale sta progredendo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un’esplosione ha devastato oggi un edificio di otto piani a Bandar Abbas, città portuale sull’oceano, in Iran.

Le ultime notizie dall'Iran segnalano la sospensione dell'attacco degli Stati Uniti, con le tensioni ancora elevate nel paese.

Trump says Iran proposed talks after US threat over crackdown on protests

Trump, 'l'Iran sta parlando con noi, vedremo'L'Iran sta parlando con noi e vedremo se possiamo fare qualcosa, altrimenti vedremo cosa succede. Lo ha detto Donald Trump a Fox, ribadendo che una grande flotta si sta dirigendo nell'area, una p ... ansa.it

L'Iran in massima allerta, esplode un edificio sul Golfo. Ma Teheran evoca 'progressi' con gli UsaTrump: 'Stiamo parlando'. Il capo del consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran ha parlato di 'progressi' nella 'creazione di un quadro negoziale' con gli Stati Uniti. Notizie di esplosioni a Ban ... ansa.it

