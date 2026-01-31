Donald Trump si trova di nuovo al centro delle polemiche. Un giornalista NeoCon ha lanciato l’allarme: l’America sarebbe ormai governata da un regime e le elezioni rischiano di essere compromesse. Questa denuncia arriva da uno dei pilastri del conservatorismo statunitense, non dalla sinistra. La vicenda tiene banco nel mondo politico e apre un nuovo fronte di tensione in un paese già diviso.

Non è un’accusa che arriva dalla sinistra liberal o dal fronte democratico. Stavolta l’allarme sulla deriva autoritaria degli Stati Uniti viene da uno dei cuori storici del conservatorismo americano. Bill Kristol, figura di riferimento dei neocon repubblicani ed ex consigliere delle amministrazioni repubblicane alla Casa Bianca, lancia un atto d’accusa durissimo contro Donald Trump, arrivando a mettere in dubbio perfino la tenuta delle prossime elezioni di midterm. Ed è proprio questo l’elemento politicamente più dirompente: la critica non nasce dall’opposizione progressista, ma dall’area più conservatrice del Partito Repubblicano, da quella destra che per decenni ha incarnato l’establishment della sicurezza nazionale e della politica estera americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump, le accuse del giornalista NeoCon: “America governata da un regime, elezioni a rischio”

Il dibattito politico negli Stati Uniti si infiamma dopo le parole di un noto esponente del conservatorismo.

Recentemente, Donald Trump ha commentato sulla situazione politica in Colombia, affermando che il paese è guidato da un uomo considerato malato.

