Trump ha spiazzato tutti sulla Fed | ecco Warsh colomba con gli artigli

L’ex membro della Federal Reserve Warsh ha sorpreso tutti annunciando che a maggio prenderà il posto di Jerome Powell come presidente della banca centrale americana. La nomina di Warsh, considerato più colomba rispetto a Powell, cambia gli equilibri e mette in discussione le politiche monetarie future. La notizia ha già fatto parlare gli esperti e gli investitori, curiosi di capire come si muoverà ora la Federal Reserve.

L’ex membro della Banca centrale americana prenderà a maggio il posto di Powell, scelto dal tycoon nel 2017. Salvo poi attaccarlo per non aver abbassato in fretta i tassi d’interesse. Crollano oro e argento. Donald Trump non rinuncia alla sorpresa. La nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve, a partire da maggio, è il classico compromesso dopo il fragore degli ultimi mesi al quale il presidente non rinuncia mai. Warsh è considerato una colomba con artigli ancora ben visibili. 🔗 Leggi su Laverita.info

