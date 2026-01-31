Truffa a un’anziana | vicina le mette in fuga

Una donna di via Verdi ha evitato una truffa ai danni di un’anziana. Due uomini si sono avvicinati alla signora con l’intento di raggirarla, ma la vicina si è insospettita e ha fatto scappare i malviventi. La polizia ora sta cercando di capire se si tratta di un tentativo ripetuto o di un caso isolato.

Altra tentata truffa ai danni di un’anziana, questa volta i malviventi prendono di mira una residente di via Verdi. Due donne hanno suonato all’anziana chiedendo informazioni su un appartamento in vendita nello stesso stabile e hanno cercato di farsi invitare ad entrare, ma all’arrivo di una vicina di casa, hanno rinunciato e si sono subito allontanate con una scusa. Le due truffatrici potrebbero essere le stesse che hanno messo a segno altri colpi in diversi quartieri della città. Non solo Senigallia, sono diverse le truffe segnalate in alcuni quartieri dell’hinterland, tra cui quello di Ostra Vetere, dove il sindaco ha invitato i cittadini a prestare attenzione: "Siamo ancora segnati dell’ennesima truffa a discapito dei nostri anziani sul nostro territorio con un risvolto purtroppo tragico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella zona di Parma Mia si sono verificati recenti episodi di furto e tentato furto, coinvolgendo alcune villette indipendenti.

