Trovato morto in casa

Un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento in via Marconi a Caserta. La scoperta è arrivata questa mattina, quando i vicini hanno chiamato i soccorritori dopo aver notato che l’uomo non rispondeva alle chiamate. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il medico legale, che ora indagano sulle cause del decesso. La polizia ha già isolato l’area e sta ascoltando eventuali testimoni.

Eì stato ritrovato senza vita nel proprio appartamento in via Marconi a Caserta, nello specifico l'arteria che congiunge la zona di Centurano con quella di Falciano.Si tratta di Ivan Izzo, 54enne. La tragica scoperta da parte dei familiari che non avevano notizie del congiunto.Allertati i.

