Troppo tempo online zero abilità di base | docenti perdono 2 ore al giorno per cambiare pannolini a scuola L’allarme dall’Inghilterra

In Inghilterra e Galles, i docenti passano ormai due ore al giorno a cambiare pannolini in classe, invece di insegnare. Un sondaggio condotto dall’organizzazione no profit Kindred Squared rivela che molti insegnanti si trovano a svolgere compiti di base, come la cura dei bambini, senza averne le competenze. La situazione preoccupa, perché si perde tempo prezioso e si rischia di compromettere la qualità dell’istruzione.

Un sondaggio condotto in Inghilterra e Galles dall’organizzazione no profit Kindred Squared su oltre 1.000 insegnanti della scuola primaria ha rivelato che il 37% dei bambini arriva all’ingresso della scuola dell’infanzia senza le competenze di base necessarie per affrontare il curriculum. La ricerca, pubblicata a gennaio, rappresenta il sesto anno consecutivo di monitoraggio e documenta un peggioramento rispetto al 33% registrato nel 2024. Gli insegnanti stimano di perdere 2,4 ore di tempo didattico al giorno a causa della mancanza di abilità fondamentali nei bambini, con 1,4 ore dedicate specificamente al cambio di pannolini o all’assistenza di alunni non ancora autonomi nell’uso dei servizi igienici.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

