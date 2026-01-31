La polizia sta scavando tra le ferite e i primi riscontri dopo il triplice omicidio nel bosco di Montagnareale. I tre cacciatori sono stati trovati senza vita due giorni fa in contrada Caristia. Le indagini proseguono per chiarire cosa sia successo davvero in quella zona isolata del Messinese.

Le ferite mortali e i primi riscontri investigativi. Emergono particolari inquietanti sull'uccisione dei tre cacciatori trovati senza vita due giorni fa in contrada Caristia, a Montagnareale, nel Messinese. Antonio Gatani, 82 anni, originario di Patti, sarebbe stato colpito alla schiena, all'altezza dei reni. Davis Pino, 26 anni, è stato invece raggiunto da un proiettile al petto. Il fratello Giuseppe Pino, 46 anni, è stato rinvenuto a terra, rannicchiato e coperto di sangue, come se avesse tentato un ultimo disperato movimento per mettersi in salvo. Sono elementi che filtrano dall'indagine coordinata dalla Procura di Patti, impegnata a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

© Dayitalianews.com - Triplice omicidio nel bosco di Montagnareale: nuovi dettagli dall’inchiesta

