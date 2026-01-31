Trevi il Pd boccia il bilancio di previsione | Tagli che incidono su famiglie e imprese

Il gruppo di opposizione Trevi Bene Comune torna a criticare l’amministrazione comunale. Questa volta, boccia il bilancio di previsione, accusando i tagli annunciati di colpire soprattutto le famiglie e le imprese. La polemica si riaccende dopo le recenti tensioni tra l’opposizione e il vice sindaco Andreani, che aveva parlato di investimenti e visioni sul futuro del paese. Ora, i membri di Trevi Bene Comune chiedono più attenzione alle conseguenze pratiche delle decisioni dell’amministrazione.

TREVI – Dopo aver polemizzato di recente con il vice sindaco Francesco Saverio Andreani in merito alle dichiarazioni con le quali 'rivendicava' una capacità di progettazione investimenti e visioni sul futuro, il gruppo di opposizione Trevi Bene Comune tuona ancora con l'amministrazione comunale. Nella circostanza, il Partito Democratico di Trevi "boccia" il Bilancio di previsione 2026 approvato dal Consiglio comunale. "Un bilancio di rassegnazione, che impoverisce il livello dei servizi e rinuncia agli investimenti". "Un documento - si legge nella nota a firma del locale circolo Pd- caratterizzato da cifre con segno negativo nella quasi totalità delle poste, una manovra regressiva e di sola contrazione della spesa, da cui emerge una totale assenza di progettualità e una incapacità di fare scelte; una manovra dettata dalla logica dei tagli che colpisce in maniera pesante e indiscriminata i più deboli e i servizi essenziali al mantenimento della coesione sociale e allo sviluppo della città".

