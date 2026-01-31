Trentino Solidale apre Casa Juffmann nuovo centro di distribuzione alimentare

Questa mattina il centro di distribuzione alimentare “Casa Juffmann” ha aperto a Trento. L’obiettivo è ridurre gli sprechi alimentari, redistribuendo il cibo in eccesso alle famiglie che ne hanno bisogno. La scelta di creare un punto di raccolta come questo nasce dalla consapevolezza che ogni giorno si spreca troppo cibo, spesso senza pensarci. Con questa iniziativa, si vuole aiutare le persone in difficoltà e allo stesso tempo tutelare l’ambiente. La nuova struttura sarà operativa già da questa settimana, offrendo un supporto concreto a chi vive in condizioni

“Lo spreco alimentare è una pratica quotidiana che riguarda ciascuno di noi. Ridurlo significa tutelare l’ambiente, sostenere le famiglie in difficoltà e promuovere comportamenti sostenibili attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari a chi ne ha più bisogno”. È con questa.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Trentino Solidale 'Avvento solidale in centro storico': una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Trentino Solidale Argomenti discussi: ? Trentino Solidale apre Casa Juffmann, nuovo centro di distribuzione alimentare; UIL TRENTINO * ABITARE SOLIDALE: PRENDE AVVIO IN VALSUGANA E TESINO IL PROGETTO AFFITTIAMOCI, PER RILANCIARE IL TERRITORIO E L’ACCESSO ALLA CASA; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; A Trento arriva la pizzeria del carcere. SpiniPizza aprirà fra qualche mese: Trenta persone in formazione. Trentino Solidale apre Casa Juffmann, nuovo centro di distribuzione alimentareSoddisfatta la responsabile del progetto Carmen Noldin che ha sottolineato come questo genere di iniziative in passato abbia risposto al bisogno degli utenti di creare comunità: Auspichiamo che anche ... trentotoday.it INSIEME CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE: A CLES UN NUOVO CENTRO DI DISTRIBUZIONE ALIMENTI DI TRENTINO SOLIDALE Lo spreco alimentare è una pratica quotidiana che riguarda ciascuno di noi. Ridurlo significa tutelare l’ambiente, sosten - facebook.com facebook Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Trentino ha messo in campo una nuova misura che permetterà di erogare un’integrazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori del comparto x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.