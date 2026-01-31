L’Italia ha stabilito un nuovo record con il treno di cioccolato più lungo al mondo. Ieri, all’aeroporto di Orio al Serio, è stato inaugurato ufficialmente un treno di 55 metri fatto interamente di cacao. L’opera, riconosciuta dal Guinness World Record, resterà in esposizione fino al 20 febbraio, prima di essere trasportata al centro commerciale Elnos di Roncadelle, in provincia di Brescia, dove rimarrà fino al 15 marzo.

L’Italia può già vantare un prestigioso record: il treno di cioccolato più lungo al mondo, certificato ufficialmente dal Guinness World Record, che ieri, venerdì 30 gennaio, è stato inaugurato ufficialmente all’ aeroporto di Orio al Serio, dove resterà in esposizione fino al 20 febbraio per poi essere trasportato al centro commerciale Elnos di Roncadelle, in provincia di Brescia, dove rimarrà fino al 15 marzo. L’opera - il Winter Game Express - è lunga 55,27 metri, pesa 28 quintali, ed è nata in vista delle Olimpiadi invernali da un’idea del Capab, il consorzio dei pasticcieri che fa capo a Confartigianato Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treno di cacao da record. Con i suoi 55 metri il “via“ dall’aeroporto

Approfondimenti su Orio al Serio Record

Il treno di cioccolato più lungo del mondo, con 22 vagoni e oltre 55 metri di lunghezza, è stato presentato a Milano.

A Milano, in Piazza Città di Lombardia, si trova il treno di cioccolato più lungo al mondo, lungo 55,27 metri e con un peso di 23 quintali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Orio al Serio Record

Argomenti discussi: Treno di cacao da record. Con i suoi 55 metri il via dall’aeroporto; Treno in cioccolato da record realizzato con Puratos; Il treno di cioccolato più lungo del mondo è da record!; Tra sport e gola, ecco il treno di cioccolato più lungo del mondo: fatto a mano, è lungo 55 metri.

Da Milano a Bergamo, il treno di cioccolato più lungo del mondo: dove e quando vedere il Winter Games ExpressIn occasione della sua inaugurazione, lunedì 26 gennaio, il treno di cioccolato ha ottenuto il Guinnes World Record ed è stato riconosciuto a Palazzo Lombardia come Longest Chocolate Sculpture al ... mentelocale.it

Winter Games Express: il treno di cioccolato da record!Record mondiale: treno di cioccolato di 55 metri certificato Guinness a Milano. Progetto Italia-Malta per le Olimpiadi 2026 con scopo benefico. horecanews.it

Il treno di cioccolato più lungo del mondo entra nel Guinness World Record. Il “Winter Games Express”, lungo 55,27 metri, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale lunedì 26 gennaio a Milano, durante la presentazione di un’iniziativa che unisce creatività, solidari - facebook.com facebook