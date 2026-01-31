Tre vigili del fuoco vanno in pensione gli auguri dei colleghi

Tre vigili del fuoco di Genova hanno lasciato il servizio dopo tanti anni di lavoro. I colleghi hanno scritto loro sui social per augurare buona pensione, con parole di stima e gratitudine. La squadra si stringe intorno a chi ha dedicato la vita a salvare e proteggere la città.

Tre vigili del fuoco di Genova hanno raggiunto il meritato traguardo della pensione. Come accade al termine di ogni mese sono arrivati i commoventi saluti e i ringraziamenti dei colleghi attraverso i social. Si tratta di Marco Durante vigile del fuoco da quasi 30 anni, specialista nautico definito "della vecchia guardia, formato al distaccamento di Multedo. Uno che il mare, da uomo del ponente, ce l'ha nel sangue, con le radici tra i pescatori di Voltri e un passato da canottiere di alto livello". Viene ricordato come 'gigante buono' e i colleghi concludono: "La sua assenza dalla banchina di Calata Gadda si sentirà, ma diventerà sicuramente una presenza maggiore in famiglia per adempiere a quei meravigliosi compiti che l'avanzare degli anni regala, perché sarà sicuramente più impegnativo, ma più soddisfacente, seguire i nipoti che riparare l'impianto antincendio di una motobarca".

