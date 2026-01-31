Tre donne sole | lavorare crescere correre Ciccotti racconta La mia famiglia a Taipei

Nel cuore di Taipei, tra negozi, chioschi e mercati sempre pieni, tre donne affrontano ogni giorno la vita. La madre Shu-fen, e le sue due figlie, I-Ann e I-Jing, sono arrivate dalla provincia e vivono in una città che non si ferma mai. Tra lavoro, scuola e mille incombenze, la loro routine è una corsa continua. La storia di questa famiglia, tra silenzi pungenti e momenti di tenerezza, mette in luce il ritmo intenso di una città che non dà tregua.

Nel cuore della Taipei ultramoderna, tecnologica, zeppa di negozi, chioschi e banchi del mercato, dal cibo, ai gadget, all’elettronica, formicaio accelerato, una centrifuga senza sosta, città insonne, dove bisogna lavorare e correre da mattina a sera se vuoi mangiare, mantenere uno scooter, mandare a scuola una figlia, seguiamo la storia di una famiglia composta di sole donne: madre, Shu-fen ( Janel Tsai: bella e tagliente nel suo silenzio da sfinge) e due figlie: la ventenne I-Ann ( Shih-Yuan Ma: irrequieta, ribelle, parca di parole: e poi amorevole) e la bambina I-Jing ( Nina Ye: una recitazione da autentica innocente, alla Jackie Coogan ), arrivate dalla provincia. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il film vincitore della Festa del Cinema di Roma, La mia famiglia a Taipei, sarà nelle sale a partire dal 22 dicembre.

