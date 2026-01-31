Tre anni di inferno in casa e poi botte e insulti davanti ai figli | arrestato a Terni

Dopo tre anni di violenze in casa, un uomo è stato arrestato a Terni dopo aver aggredito la moglie davanti ai figli. La donna ha subito botte e insulti, e l’episodio grave ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La vicenda si aggiunge a una serie di casi di violenza contro le donne che si registrano in città.

Tre anni di "inferno" in casa fino all'ultimo, grave episodio. Ancora una storia di violenza contro le donne a Terni. Che si è conclusa giovedì scorso – 29 gennaio - quando i carabinieri della stazione di Terni, coordinati dalla procura della Repubblica, in esecuzione di un'ordinanza di custodia.

