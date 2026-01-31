Trattori trippa e salumi alla Festa del Ringraziamento

Questa mattina il borgo si è animato con la sfilata di trattori che hanno attraversato le vie principali. La festa, oltre alla parata, offre l’opportunità di assaggiare salumi, trippa e altri piatti tradizionali del territorio, attirando residenti e visitatori curiosi di scoprire i sapori locali.

I trattori in sfilata per le vie del borgo, oltre all’occasione per gustare in compagnia alcuni prodotti e piatti tipici del territorio e della tradizione popolare. Domani a Biassono torneranno protagonisti per una giornata il mondo agricolo, i contadini e le tradizioni rurali della Brianza grazie alla Festa del Ringraziamento. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Fiera di San Martino in collaborazione con il Comune per tenere vive le usanze e le radici storiche del territorio brianzolo. La manifestazione prenderà il via alle 8.45 con il ritrovo, in largo Pontida, di trattori e carri: da lì, alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

