Questa mattina il borgo si è animato con la sfilata di trattori che hanno attraversato le vie principali. La festa, oltre alla parata, offre l’opportunità di assaggiare salumi, trippa e altri piatti tradizionali del territorio, attirando residenti e visitatori curiosi di scoprire i sapori locali.

I trattori in sfilata per le vie del borgo, oltre all'occasione per gustare in compagnia alcuni prodotti e piatti tipici del territorio e della tradizione popolare. Domani a Biassono torneranno protagonisti per una giornata il mondo agricolo, i contadini e le tradizioni rurali della Brianza grazie alla Festa del Ringraziamento. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Fiera di San Martino in collaborazione con il Comune per tenere vive le usanze e le radici storiche del territorio brianzolo. La manifestazione prenderà il via alle 8.45 con il ritrovo, in largo Pontida, di trattori e carri: da lì, alle 9.

© Ilgiorno.it - Trattori, trippa e salumi alla Festa del Ringraziamento

A Bucchianico si è tenuta la Giornata del Ringraziamento alla Terra, il 25 gennaio, un evento che ha coinvolto oltre 50 trattori in corteo.

Domenica 1 Febbraio : : ............... Ritrovo trattori e carro presso Largo Pontida. : .............. Partenza dei trattori e carro per le vie di Biassono segue - facebook.com facebook