Trattativa sfumata Portelli smentisce Patrick Englund | Offerte rifiutate

La trattativa tra il gruppo maltese di Portelli e i rappresentanti di Patrick Englund si è improvvisamente interrotta. Englund ha confermato che le offerte sono state rifiutate e che non ci sono più margini di trattativa. Portelli, invece, ha smentito ogni coinvolgimento in crisi o problemi legati alla negoziazione. La vicenda resta aperta, ma al momento sembra che le parti abbiano messo fine ai colloqui senza accordo.

Tra i tanti passaggi che non hanno convinto (eufemismo) della lunga conferenza di Patrick Englund di mercoledì c'è anche quello legato alla trattativa col gruppo maltese dell'imprenditore Portelli, già attivo nel mondo del calcio in patria. "L'offerta è stata presentata in forma scritta. Una doppia offerta: la prima di un milione di euro, la seconda di 1,3 milioni prontamente rispedita al mittente, senza nemmeno approfondire". Così l'entourage di Portelli nelle parole rilasciate a Radiosienatv. Il tutto in smentita a quanto dichiarato frettolosamente dallo stesso Englund secondo cui invece c'erano stati solo contatti preliminari ma non offerte vere e proprie da La Valletta per cui il gruppo svedese avrebbe preferito non approfondire.

