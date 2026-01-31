I transfughi di Forza Italia a Lecco non si arrendono. Dopo aver lasciato il partito due settimane fa, protestando contro il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi, continuano a impegnarsi in politica e nella gestione comunale. Nessuna intenzione di tirarsi indietro.

Da Forza Italia a Rete per Lecco. I transfughi azzurri che un paio di settimane fa hanno abbandonato Forza Italia di Lecco, in netto dissenso con il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi, non intendono ritirarsi dalla politica e dall’amministrazione comunale. Rilanciano anzi rilanciano con un nuovo progetto. "Rieccoci! - annuncia Angela Fortino (nella foto), l’ex segretaria forzista di Lecco che ha rassegnato le dimissioni da Forza Italia insieme a tutti gli altri del direttivo -. Mantenendo saldi i principi, i valori e una chiara collocazione culturale nell’area moderata del centrodestra, e senza alcun interesse per cambi di casacca e partito che avrebbero anche potuto portarci vantaggi personali, abbiamo scelto in modo consapevole e responsabile di costituirci in gruppo civico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Transfughi azzurri. Da Forza Italia a Rete per Lecco

Approfondimenti su Forza Italia Rete per Lecco

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Forza Italia Rete per Lecco

Argomenti discussi: Transfughi azzurri. Da Forza Italia a Rete per Lecco.

Transfughi azzurri. Da Forza Italia a Rete per LeccoDa Forza Italia a Rete per Lecco. I transfughi azzurri che un paio di settimane fa hanno abbandonato Forza ... ilgiorno.it

FORZA ITALIA, LA “BANDA” DEGLI IMBUCATI: INCARICHI INVENTATI DOPO IL FLOP Dopo il flop alle regionali, in Forza Italia spuntano incarichi senza peso politico e senza consenso. Ruoli di facciata per restare a galla nonostante l’assenza di risultati elett - facebook.com facebook

“La posizione di Forza Italia è molto chiara. Supportiamo la proposta del ministro Tajani di richiedere l’attivazione del Fondo di Solidarietà europeo per i territori colpiti dal maltempo”. Così il portavoce nazionale di FI Raffaele Nevi a Coffee Break, La7. x.com