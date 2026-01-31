Transfughi azzurri Da Forza Italia a Rete per Lecco
I transfughi di Forza Italia a Lecco non si arrendono. Dopo aver lasciato il partito due settimane fa, protestando contro il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi, continuano a impegnarsi in politica e nella gestione comunale. Nessuna intenzione di tirarsi indietro.
Da Forza Italia a Rete per Lecco. I transfughi azzurri che un paio di settimane fa hanno abbandonato Forza Italia di Lecco, in netto dissenso con il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi, non intendono ritirarsi dalla politica e dall’amministrazione comunale. Rilanciano anzi rilanciano con un nuovo progetto. "Rieccoci! - annuncia Angela Fortino (nella foto), l’ex segretaria forzista di Lecco che ha rassegnato le dimissioni da Forza Italia insieme a tutti gli altri del direttivo -. Mantenendo saldi i principi, i valori e una chiara collocazione culturale nell’area moderata del centrodestra, e senza alcun interesse per cambi di casacca e partito che avrebbero anche potuto portarci vantaggi personali, abbiamo scelto in modo consapevole e responsabile di costituirci in gruppo civico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
