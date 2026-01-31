Tram 4.2 penali per oltre 20 milioni Ipotesi stop della nuova linea Il Comune dovrà risarcire le ditte
La linea tramviaria 4.2, che avrebbe collegato le Piagge a Campi Bisenzio, rischia di essere fermata. Il Comune di Firenze potrebbe dover pagare oltre 20 milioni di euro in penali alle aziende coinvolte, a causa della mancata realizzazione del progetto. La situazione si fa critica, e le possibilità di uno stop si fanno sempre più concrete.
di Antonio Passanese FIRENZE La mancata realizzazione della linea tramviaria 4.2 – la tratta che dovrebbe collegare le Piagge a Campi Bisenzio – rischia di costare cara, anzi carissima, al Comune di Firenze. Non solo per l’opportunità perduta sul fronte della mobilità sostenibile, ma anche per un conto economico potenzialmente salatissimo: oltre 20 milioni di euro di indennizzo alle imprese appaltatrici. Il motivo? La scadenza improrogabile del 30 giugno 2026 per concludere i lavori, prevista dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), appare ormai fuori portata. A confermarlo, nei giorni scorsi, era stato lo stesso dirigente della Direzione Urbanistica del Comune, Filippo Martinelli, durante un’audizione in Commissione 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Tram 4.2
Milano, ladri entrano in casa dall'impalcatura di un cantiere pubblico: il Comune dovrà risarcire
Caldaie, ipotesi stop per i controlli a casa: cosa cambia per 20 milioni di impianti
Potrebbe arrivare nel 2026 una novità importante per i proprietari di circa 20 milioni di caldaie a gas: l'eliminazione dei controlli annuali in loco, sostituiti da verifiche da remoto.
Ultime notizie su Tram 4.2
Argomenti discussi: Tram 4.2, penali per oltre 20 milioni. Ipotesi stop della nuova linea. Il Comune dovrà risarcire le ditte.
Cantieri del tram, «Ponte di Brenta a rischio desertificazione commerciale» - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.