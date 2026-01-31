Tragedia in Oman Renè Piffrader 24enne altoatesino è morto sul posto di lavoro

Un giovane italiano di 24 anni, Renè Piffrader, è morto mentre lavorava in un cantiere a Muttrah, in Oman. Stava contribuendo alla costruzione di una funivia quando, all’improvviso, la struttura su cui si trovava è crollata, lasciando senza vita il lavoratore. La tragedia si è consumata in pochi secondi, e ora si cerca di capire cosa sia successo.

Stava lavorando in un cantiere di Muttrah, a venti chilometri dalla capitale dell'Oman, per la costruzione di una funivia, quando all'improvviso la struttura sulla quale si trovava è crollata.Sono queste, almeno secondo le prime ricostruzioni, le dinamiche di un drammatico incidente sul lavoro.

