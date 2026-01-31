Tragedia a Pianura 20enne muore dopo aver assunto droga a casa di un amico

Un ragazzo di 20 anni è morto ieri pomeriggio a Napoli, nel quartiere di Pianura. Secondo le prime notizie, aveva assunto droga a casa di un amico e si è sentito male. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

Dramma nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 gennaio, nel quartiere Pianura, nella zona nord-occidentale di Napoli. Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essersi sentito male mentre si trovava a casa di un amico. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe accusato un improvviso malore dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato e un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio.

