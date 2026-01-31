La viabilità a Roma si complica ancora questa sera. La chiusura dell’Ardeatina tra via San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella provoca lunghe code, con il traffico che si accumula in zona. La strada resta transitabile a senso unico alternato, ma il disagio si sente. Intanto, lavori di manutenzione sulla linea B della metro causano disagi: tra la stazione e la Basilica di San Paolo il servizio è interrotto fino a lunedì mattina. Per chi deve spostarsi, sono in funzione i bus sostitutivi, che fermeranno più vicino alle stazioni

Luceverde Roma dentro vati da segnalare la chiusura delle Ardeatina a causa di uno smottamento tra via San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile a senso unico alternato via Grotta Perfetta a via della Fotografia questo fine settimana interruzione della linea B della metropolitana tra la stazione e Basilica di San Paolo e capolinea di Rebibbia servizio interrotto anche per la di azione per Ionio sera comunque in funzione tra Laurentina e Basilica di San Paolo i lavori e quindi lo strappo alla metro Si protrarranno fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio con la ripresa regolare del servizio siano disposte Dalla TAC corse con le Busche fermeranno a ridosso delle immediate vicinanze della stazione della metro per i treni fino a lunedì 30 marzo lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Termini variazioni è l'imitazione di percorso per alcuni treni del regionale ed è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-01-2026 ore 20:30

Approfondimenti su Roma Trasporti

Alle ore 20:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso sulle principali vie di collegamento.

Questa mattina a Roma la linea B della metropolitana resta chiusa tra Basilica di San Paolo e Rebibbia.

Ultime notizie su Roma Trasporti

