Traffico Roma del 31-01-2026 ore 18 | 30

Luceverde Roma dentro vati da segnalare la chiusura delle Ardeatina a causa di uno smottamento tra via San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile a senso unico alternato via Grotta Perfetta e via della Fotografia questo fine settimana interruzione della linea B della metropolitana tra la stazione e Basilica di San Paolo e capolinea di Rebibbia servizio interrotto anche per la di azione per Ionio sera comunque in funzione tra Laurentina e Basilica di San Paolo i lavori e quindi lo stop alla metro Si protrarranno fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio con la ripresa regolare del servizio esterno disposte da TAC corse con le Busche fermeranno a ridosso delle immediate vicinanze della stazione della metro per i treni fino a lunedì 30 marzo lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Termini variazioni

Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità.

Questa mattina a Roma la linea B della metropolitana resta chiusa tra Basilica di San Paolo e Rebibbia.

