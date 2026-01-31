Traffico Roma del 31-01-2026 ore 16 | 30

Oggi a Roma si registrano diverse chiusure e deviazioni nel traffico. La metropolitana sulla linea B tra San Paolo e Rebibbia rimane ferma fino a lunedì mattina, con bus sostitutivi in funzione. Via Ardeatina è chiusa tra via San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella per uno smottamento, anche se il traffico in zona è tornato a scorrere, anche se a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta fino al 14 febbraio. Durante la notte, il tratto tra via Donatello e via

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio stop della circolazione sulla linea B B 1 della metropolitana nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio regolare la circolazione tra San Paolo e Laurentina previsto un servizio sostitutivo con due linee di bus navetta la MP7 San Paolo Rebibbia e la mb1 piazza Bologna viale Jonio ricordiamo la chiusura per uno smottamento di via Ardeatina tra via San Sebastiano di Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile poi ha senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta fino al 14 febbraio per i lavori sul Lungotevere Flaminio transito su carreggiata a ridotta tra via Donatello e via Masolino da Panicale in direzione di ponte Flaminio durante la notte tra le 21 e le 6 lo stesso tratto resta chiuso al transito domani all'Eur per una mostra mercato dalle 6 alla mezzanotte chiuso viale della Civiltà del Lavoro da Piazzale Konrad adenauer al quadrato della Concordia nelle due direzioni attenzione segnaletica https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Al momento, il traffico a Roma risulta intenso lungo l'intero raccordo anulare e nelle principali vie del centro, a causa della parata di Capodanno da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna.

Il traffico a Roma il 16 gennaio 2026 presenta variazioni legate a manifestazioni di sostegno al Popolo iraniano.

