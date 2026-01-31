La circolazione sulla linea B della metro di Roma si ferma tra San Paolo e Rebibbia fino alle 16 di oggi, per lavori di potatura. Al loro posto, due bus navetta coprono la tratta. La passeggiata di Ripetta è chiusa in alcuni tratti, mentre in centro si svolge una manifestazione con circa 4000 partecipanti, che si muove tra Piazzale Ugo La Malfa e Piazzale Ostiense. Disagi anche per i voli: uno sciopero di piloti e assistenti di volo di easyJet blocca gli aeroporti tra le 13 e le

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino alle 5:03 di lunedì 2 febbraio stop della circolazione sulla linea B B 1 della metropolitana nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio regolare la circolazione tra San Paolo e Laurentina previsto un servizio sostitutivo con due linee di bus navetta la mb7 Sanpaolo Rebibbia e la mb1 piazza Bologna viale Jonio fino alle 16 per lavori di potatura vietato il transito in passeggiata di Ripetta da Lungotevere in Augusta via Della Penna dalle 14 alle 17 manifestazione con corteo che partendo da Piazzale Ugo La Malfa si muoverà lungo via del Circo Massimo viale Aventino piazza Albania e viale della Piramide Cestia per raggiungere Piazzale Ostiense prevista la partecipazione di circa 4000 persone chiusure e deviazioni anche per diverse linee bus possibili disagi Infine per chi deve viaggiare oggi in aereo per uno sciopero che coinvolgerà dalle 13 alle 17 piloti e assistenti di volo della compagnia easyJet https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-01-2026 ore 14:30

Approfondimenti su Roma Metropolitana

Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 1° gennaio 2026 registra condizioni generalmente fluide, senza particolari disagi sulla rete viaria principale.

Il 18 gennaio a Roma si svolgerà la prima domenica ecologica del 2026, con restrizioni al traffico nella fascia verde.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CRAC0LANDIA: LA CAPITAL MUNDIAL DEL CR4CK (perros me atacan en plena calle)

Ultime notizie su Roma Metropolitana

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 31 gennaio e 1° febbraio; Corteo per l'Iran il 31 gennaio: tutte le deviazioni e le chiusure al traffico previste; Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 gennaio; Manifestazione a Roma sabato 31 gennaio 2026: orari, percorso del corteo e bus deviati.

Traffico Roma del 31-01-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino alle 5:03 di lunedì 2 febbraio stop della circolazione sulla ... romadailynews.it

Manifestazione a Roma sabato 31 gennaio 2026: orari, percorso del corteo e bus deviatiManifestazione per il popolo iraniano sabato 31 gennaio 2026 a Roma: gli orari del corteo e il percorso, le chiusure stradali e i divieti di sosta fino ... fanpage.it

Smottamento a via Ardeatina a Roma: traffico deviato, modifiche alla viabilità e percorsi dei bus cambiati temporaneamente facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com