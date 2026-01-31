Traffico Roma del 31-01-2026 ore 11 | 30

A Roma, oggi mattina si registrano diverse modifiche alla viabilità. La via della Pisana è chiusa al traffico tra il raccordo anulare e via di Brava per lavori di messa in sicurezza delle alberature, iniziati già ieri. La chiusura non riguarda il traffico, ma solo gli interventi di potatura. Sul centro storico, invece, il divieto di transito sulla passeggiata di Ripetta durerà fino alle 16, tra Lungotevere in Augusta e via Della Penna. Per quanto riguarda la metro B, oggi e domani sono in vigore stop sulla tratta tra Basilica San

