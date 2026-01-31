Traffico Roma del 31-01-2026 ore 08 | 30

Questa mattina a Roma, il traffico si presenta congestionato. La Ardeatina è chiusa tra via San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella a causa di uno smottamento, e il traffico scorre a senso unico alternato tra via Grotta Perfetta e via della Fotografia. La linea B della metropolitana è interrotta tra la stazione Basilica di San Paolo e Rebibbia, con alcuni treni che collegano Laurentina e San Paolo. La chiusura durerà fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio e, fino ad allora, le corse sono sostitu

Luceverde Roma Bentrovati da segnalare la chiusura della Ardeatina a causa di uno smottamento tra via San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile a senso unico alternato via Grotta Perfetta e via della Fotografia questo fine settimana interruzione della linea B della metropolitana tra la stazione Basilica di San Paolo e capolinea di Rebibbia interrotto anche per la promozione per Ionio sera comunque in funzione tra Laurentina e Basilica di San Paolo i lavori e quindi lo stop alla metro Si protrarranno fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio con la ripresa regolare del servizio saranno disposte da corsa con le Busche fermeranno a ridosso delle immediate vicinanze della stazione della metro per i treni fino a lunedì 30 marzo lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Termini variazioni è l'imitazione di percorso per alcuni treni regionale ed è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

