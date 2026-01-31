Traffico Roma del 31-01-2026 ore 07 | 30

Questa mattina a Roma la linea B della metropolitana resta chiusa tra Basilica di San Paolo e Rebibbia. La decisione è stata presa per lavori di manutenzione, che si protrarranno fino a lunedì 2 febbraio alle 5:30. Intanto, sulla strada, si segnala la chiusura dell’Ardeatina tra via San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella, a causa di uno smottamento. Il traffico in zona è congestionato e si circola a senso unico alternato. Anche via Grotta Perfetta e via della Fotografia sono interessate da modifiche al traffico,

Luceverde Roma Bentrovati da segnalare la chiusura della Ardeatina a causa di uno smottamento tra via San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile a senso unico alternato via Grotta Perfetta a via della Fotografia questo fine settimana interruzione della linea B della metropolitana tra la stazione Basilica di San Paolo e capolinea di Rebibbia interrotto anche per la promozione per Ionio sera comunque in funzione tra Laurentina e Basilica di San Paolo i lavori e quindi lo strappo alla metro Si protrarranno fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio con la ripresa regolare del servizio saranno disposte da corsa con le Busche fermeranno a ridosso delle immediate vicinanze della stazione della metro per i treni fino a lunedì 30 marzo lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Termini variazioni è l'imitazione di percorso per alcuni treni regionale ed è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Approfondimenti su Roma Metropolitana

Ultime notizie su Roma Metropolitana

