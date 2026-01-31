Traffico Lazio del 31-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico a Roma e provincia si fa ancora più complicato. La via Ardeatina rimane chiusa tra via San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella a causa di uno smottamento. La strada resterà chiusa almeno fino al 15 marzo, mentre in provincia di Frosinone i lavori sulla superstrada Sora-Cassino sono stati prorogati e continueranno fino a metà marzo. La galleria Capodichina a Atina è ancora chiusa, con deviazioni sulla provinciale 259, e sulla diramazione Roma sud si lavora di notte, con la chi

Luceverde Lazio Bentrovati a Roma ricordiamo la chiusura della via Ardeatina per uno smottamento tra via San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella inevitabili riflessi alla circolazione e soprattutto in via di Grotta Perfetta prorogati al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla provinciale 259 e lavori notturni sulla diramazione Roma sud con chiusura tra San Cesareo e Autosole in questa direzione di percorrenza tra le 23 e le 6 ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

