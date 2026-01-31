Traffico Lazio del 31-01-2026 ore 09 | 30

Oggi a Roma ci sono molte restrizioni per chi si muove in città. La metropolitana sulla linea B-B1 ferma tra San Paolo e Rebibbia fino alle 16, con bus sostitutivi. La passeggiata di Ripetta è chiusa tra Lungotevere in Augusta e via Della Penna dalle 14 alle 17 per una manifestazione con circa 4000 persone. Sul fronte aereo, ci sono disagi dalle 13 alle 17 a causa di uno sciopero di piloti e assistenti di volo di easyJet. Chi deve partire oggi, può aspettarsi qualche problema in più.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio stop della circolazione sulla linea B B 1 della metropolitana nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio regolare la circolazione tra San Paolo e Laurentina previsto un servizio sostitutivo con due linee di bus navetta la MP7 San Paolo Rebibbia e la mb1 piazza Bologna viale Jonio fino alle 16 per lavori di potatura vietato il transito in passeggiata di Ripetta da Lungotevere in Augusta via Della Penna dalle 14 alle 17 manifestazione con corteo che partendo da Piazzale Ugo La Malfa si muoverà lungo via del Circo Massimo viale Aventino piazza Albania e viale della Piramide Cestia per raggiungere Piazzale Ostiense prevista la partecipazione di circa 4000 persone chiusure e deviazioni anche per diverse linee bus del possibili disagi Infine per chi deve viaggiare oggi in aereo per uno sciopero che coinvolgerà dalle 13 alle 17 piloti e assistenti di volo della compagnia easyJet

