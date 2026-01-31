Tra le storie dei cittadini e il volontariato il centro sociale festeggia l’anniversario

Il centro sociale Il Quadrifoglio ha festeggiato i 40 anni di attività. L’evento si è svolto sabato scorso, con una giornata dedicata alla comunità e alle storie dei cittadini. Da quattro decenni, il centro è un punto di riferimento per Pontelagoscuro, un luogo dove volontari e residenti si incontrano per condividere esperienze e sostenersi a vicenda. La celebrazione ha coinvolto molte persone, che hanno ricordato il passato e guardato avanti, continuando a far vivere quella rete di solidarietà che da sempre caratterizza il centro.

Una storia che da 40 anni continua a intrecciarsi con quella di Pontelagoscuro, celebrata nella giornata dei sabato 31 al centro sociale Il Quadrifoglio, di cui oggi ricorre l'anniversario della propria fondazione.

