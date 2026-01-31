Tra le storie dei cittadini e il volontariato il centro sociale festeggia l’anniversario

Il centro sociale Il Quadrifoglio festeggia i suoi 40 anni di attività. La celebrazione si è svolta sabato scorso, coinvolgendo cittadini e volontari che ogni giorno contribuiscono a tenere vivo il luogo. La giornata è stata un’occasione per ricordare come il centro abbia accompagnato la storia del quartiere di Pontelagoscuro, diventando un punto di riferimento per tante persone. La festa ha visto momenti di condivisione e ricordi, con l’obiettivo di continuare a rafforzare il legame tra il centro e la comunità.

Una storia che da 40 anni continua a intrecciarsi con quella di Pontelagoscuro, celebrata nella giornata dei sabato 31 al centro sociale Il Quadrifoglio, di cui oggi ricorre l’anniversario della propria fondazione. “Il mio primo ricordo di questo centro risale all’incontro con la presidente Loreta Prampolini – ha detto l’assessora Cristina Coletti – in cui ho riconosciuto subito tanta voglia di fare. Ringrazio lei e tutti i volontari per quanto fanno per valorizzare questo presidio sociale, che è un luogo di incontro e solidarietà. Pontelagoscuro è un territorio che ha sempre dato tanto e l’augurio è di continuare nella stessa direzione, anche con il sostegno dell’Amministrazione comunale”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

