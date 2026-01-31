Tortu costretto allo stop a Magglingen | problema fisico nei 60 metri indoor

Filippo Tortu si ferma durante la batteria dei 60 metri indoor a Magglingen. Lo sprinter italiano ha dovuto interrompere la corsa a metà percorso a causa di un problema fisico che lo ha colto durante l’accelerazione. Un debutto stagionale da dimenticare per l’atleta, che ora dovrà affrontare gli accertamenti medici.

Il debutto stagionale di Filippo Tortu si chiude prima del previsto. L’azzurro è stato costretto a rallentare durante la batteria dei 60 metri indoor al meeting di Magglingen, in Svizzera, a causa di un problema fisico accusato nella fase di accelerazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Lo sprinter delle Fiamme Gialle ha comunque portato a termine la prova, tagliando il traguardo in 13.🔗 Leggi su Sportface.it

