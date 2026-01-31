Tornano per i più piccoli le avventure di Olimpia e il riccio Fritz
Questa mattina torna in libreria la serie di avventure di Olimpia e Fritz, i personaggi creati da Elfriede Gaeng e illustrati da Carolina Calabresi. I bambini potranno di nuovo seguire le loro storie, piene di fantasia e allegria, pensate per coinvolgere i più piccoli e stimolare la loro immaginazione.
Tornano Olimpia e il riccio Fritz, i personaggi immaginati da Elfriede Gaeng e disegnati da Carolina Calabresi. Se nella prima storia, uscita nel 2024 per Carabba e molto apprezzata dai piccoli lettori, l’autrice ha affrontato con successo il delicato tema del bullismo, in questa seconda avventura a fare da sottofondo sono la diversità e la discriminazione. Stavolta Olimpia e Fritz decidono di esplorare la magnifica Villa rinascimentale che si trova tra il giardino all’italiana e il labirinto. Da Bernardo e Gottardo, i due orsetti di bosso, vengono a sapere che lì vive Arlo, il figlio di Nikolaus, con la moglie Margherita e due figli, Astro e Stella. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La piccola Olimpia e il riccio Fritz: una fiaba sul diritto di essere grigi
Storie Golose, in biblioteca tornano le letture per i più piccoli
La Biblioteca Provinciale riprende le iniziative dedicate ai più piccoli con le letture ad alta voce di Storie Golose.
