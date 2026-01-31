Torino scontri al corteo per Askatasuna | bombe carta e petardi

Da lapresse.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corteo si è svolto oggi a Torino per chiedere la riapertura di Askatasuna, il centro sociale sgomberato di recente. La manifestazione è degenerata in scontri tra alcuni partecipanti e le forze dell’ordine. Sono stati lanciati petardi e bombe carta, creando momenti di tensione nel centro della città. La polizia ha risposto con cariche e alcuni agenti sono rimasti lievemente feriti. La protesta continua ora in modo più tranquillo, ma l’atmosfera resta calda.

(LaPresse) A Torino  corteo nazionale in sostegno di Askatasuna, il centro sociale oggetto di uno sgombero. Dopo aver percorso Corso Regina Margherita per raggiungere la sede dell’ex centro sociale, la manifestazione è degenerata in tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante il corteo, alcuni partecipanti hanno lanciato fumogeni colorati e sparato fuochi d’artificio verso le forze in tenuta antisommossa, che hanno risposto con gli idranti. Non sono mancati anche lanci di bombe carta, pietre e petardi. In diversi momenti, un gruppo di manifestanti si è avvicinato al cordone di polizia con scudi improvvisati recanti il simbolo di Askatasuna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

torino scontri al corteo per askatasuna bombe carta e petardi

© Lapresse.it - Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi

Approfondimenti su Torino Sgombero

Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e lacrimogeni

Questa mattina a Torino, durante una manifestazione vicino a Askatasuna, si sono verificati tafferugli tra polizia e alcuni manifestanti.

Scontri a corteo per Askatasuna, petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine

Questa mattina a Torino si sono verificati scontri durante il corteo organizzato per Askatasuna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi contro le forze dell’ordine

Video Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi contro le forze dell’ordine

Ultime notizie su Torino Sgombero

Argomenti discussi: Dallo sgombero di Askatasuna al corteo nazionale: perché a Torino il 31 gennaio sfileranno in 10 mila, cosa chiedono e perché si temono scontri; Torino, movimenti in piazza per Askatasuna; Torino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto....; Corteo di Askatasuna a Torino, i Radicali si stendono a terra: Sit-in contro la violenza annunciata.

torino scontri al corteoScontri al corteo per Askatasuna a Torino: bombe carta e lacrimogeni in corso Regina MargheritaMomenti di tensione a Torino durante il corteo organizzato in seguito allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati da alcuni manifestanti, m ... tg.la7.it

torino scontri al corteoTorino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi(LaPresse) A Torino corteo nazionale in sostegno di Askatasuna, il centro sociale oggetto di uno sgombero. Dopo aver percorso Corso Regina Margherita per raggiungere la ... ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.