Torino poliziotto 29enne aggredito a calci e martellate dagli antagonisti Meloni | Colpito lo Stato La telefonata di Mattarella

Un agente di 29 anni di Pescara è stato brutalmente aggredito a calci e martellate da un gruppo di antagonisti a Torino. L’uomo, che lavora nelle forze dell’ordine, ha riportato diverse contusioni. Il ministro dell’Interno ha condannato l’attacco, definendolo un “pestaggio di squadristi rossi” e chiedendo leggi più severe contro i violenti. Nel frattempo, il presidente Mattarella ha chiamato per esprimere solidarietà alle forze dell’ordine.

Un gruppo di manifestanti circonda e aggredisce un poliziotto, in dieci contro uno, brandendo anche un martello. Sono le immagini contenute in un video di Torino Oggi, ripreso e diffuso sui social anche da esponenti di governo (i ministri Salvini e Crosetto oltre alla premier Meloni). Il filmato è stato girato in corso Regina Margherita nei pressi dell’ingresso del campus Luigi Einaudi dell’Università e della ex sede del centro sociale Askatasuna, sgomberata lo scorso 18 dicembre. L'agente si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni, è nato a Pescara ma è in forze al reparto mobile di Padova. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato aggredito con calci, pugni e anche con un martello.

Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato preso a calci, pugni e martellate.

Scontri a Torino, poliziotto aggredito a calci, pugni e martellate dai soliti teppisti di sinistraUn folto gruppo di teppisti violenti ha improvvisamente estratto degli scudi artigianali, dando il via uno scontro contrapponendosi con le forze dell’ordine: cassonetti incendiati, lancio di pietre e ... ilcorrieredelgiorno.it

Torino, poliziotto accerchiato e preso a calci e pugni. Le immagini chocL’agente è stato aggredito da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. È stato poi soccorso da un collega ... quotidiano.net

“Sono sconvolgenti le immagini che giungono da Torino e che vedono un poliziotto in terra accerchiato da una decina di violenti, vittima di un vero e proprio tentativo di linciaggio. Siamo davanti a criminali coccolati dalla sinistra e che godono di impunità grazi x.com

Momenti di tensione a Torino durante il corteo per Askatasuna, dove un agente di polizia è rimasto ferito negli scontri. Il poliziotto è stato accerchiato e colpito mentre si trovava a terra, con pugni, calci e martellate. Sull’episodio è intervenuta la presidente del C - facebook.com facebook