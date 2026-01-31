Questa mattina a Torino un poliziotto è stato colpito con un piccone da alcuni manifestanti. La scena si è svolta durante una protesta contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. La polizia ha tentato di calmare la situazione, ma alcuni giovani hanno reagito con violenza, mettendo in difficoltà le forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o arresti.

Un poliziotto presso a picconate. Non c'è ragione di tanta violenza per protestare contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Eppure è accaduto nel bel mezzo del corteo degli Antagonisti a Torino che quel centro lo vogliono riaprire, anche se occupava illegalmente locali pubblici. Per sfogare la rabbia un gruppo di ragazzotti nerovestiti ha circondato un poliziotto, lo ha fatto cadere a terra, gli ha tolto il casco e ha iniziato a prenderlo a calci. L'agente si è rifugiato dietro una macchina, cercando di proteggersi la testa con le mani. Inutile, i "pacifici" manifestanti gli sono andati addosso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torino, poliziotti preso a picconate dai "pacifici" manifestanti pro Askatasuna

A Torino, la tensione è esplosa durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

