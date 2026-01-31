A Torino è partito il corteo di Askatasuna. Migliaia di persone si sono messe in strada per protestare contro lo sgombero del centro sociale. La manifestazione ha attraversato le vie della città, con cori e bandiere, senza incidenti. I partecipanti chiedono che si trovi una soluzione per mantenere aperto il centro. La polizia monitorava la situazione senza intervenire.

(LaPresse) E’ partito a Torino il corteo della manifestazione nazionale in risposta allo sgombero della sede del centro sociale Askatasuna. Tremila dimostranti si sono messi in marcia da Porta Susa per congiungersi allo spezzone partito da Porta Nuova. La Questura ha predisposto servizi di osservazione e di vigilanza connessi all’arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti, nonché vigilanze fisse e dinamiche nei confronti di obiettivi sensibili. Identificate dalla Polizia di Stato 747 persone, e controllati 236 veicoli e 4 voli aerei. Dieci persone, tre provenienti dalla Francia, 8 dall’autostrada Torino – Milano e due in treno da Genova, sono state accompagnate in questura perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti atti al travisamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, parte il corteo di Askatasuna: migliaia nelle strade

