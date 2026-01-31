Torino Marianucci arriva dal Napoli in prestito | visite imminenti

Il Torino sta per ufficializzare l’arrivo di Luca Marianucci, che arriva dal Napoli in prestito. Oggi il giocatore si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto e unirsi alla squadra. La società torinese punta sulle sue qualità per rinforzare il reparto offensivo.

Il Torino si prepara ad accogliere ufficialmente Luca Marianucci. Il difensore classe 2004 arriva dal Napoli con la formula del prestito secco ed è già sbarcato all’aeroporto di Caselle, pronto a mettersi a disposizione del nuovo club. Come riferito da Tuttomercatoweb, i granata hanno superato la concorrenza di Cremonese e Sassuolo, assicurandosi il giovane centrale per il prosieguo della stagione. Per Marianucci si tratta di una tappa importante per rilanciare il proprio percorso di crescita, dopo l’esperienza estiva in azzurro che non gli ha permesso di trovare continuità. Ora l’approdo al Torino rappresenta un’occasione concreta per tornare protagonista, ritrovando minuti e fiducia in un contesto che punta forte sui giovani in cerca di consacrazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

